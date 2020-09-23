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Происшествия

В Алтайском крае 8-летний мальчик упал с обрыва и утонул

В Целинном районе в реке Яминка утонул ребенок. Он играл с другом на берегу и сорвался с обрыва.

Обрыв. Река.
Обрыв. Река.
СС0

Трагедия произошла вечером 22 сентября. Когда один из ребят оступился и упал с обрыва, второй начал его спасать. Они вместе упали в водоем.

В результате 8-летний мальчик погиб.

Следователи проверяют обстоятельства случившегося. Также детали выясняет прокуратура.

Специалисты проверят деятельность органов профилактики, местной власти по обеспечению безопасности, а также семьи детей на исполнение родительских обязанностей.

Вечером 11 сентября в Оби в черте Камня-на-Оби утонул 49-летний местный житель. На берегу спасатели нашли его одежду, телефон, стульчик и прикормку для рыбы.

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