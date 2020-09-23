В Алтайском крае 8-летний мальчик упал с обрыва и утонул

Трагедия произошла вечером 22 сентября. Когда один из ребят оступился и упал с обрыва, второй начал его спасать. Они вместе упали в водоем.
В результате 8-летний мальчик погиб.
Следователи проверяют обстоятельства случившегося. Также детали выясняет прокуратура.
Специалисты проверят деятельность органов профилактики, местной власти по обеспечению безопасности, а также семьи детей на исполнение родительских обязанностей.
Вечером 11 сентября в Оби в черте Камня-на-Оби утонул 49-летний местный житель. На берегу спасатели нашли его одежду, телефон, стульчик и прикормку для рыбы.