В Алтайском крае 4-летний мальчик выпал из окна

Мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал. Пострадавшего своевременно госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь.
Чаще всего такие случаи происходят из-за невнимательности родителей.
В ведомстве просят никогда не держать окна открытыми и убрать стоящие рядом все виды мебели, если в доме находится ребенок, не рассчитывать на антимоскитные сетки и установить на окна блокираторы.
По возможности, открывать окна лучше сверху, а не снизу. Также следует защитить их решетками с запорным механизмом.
«Каждый год в России от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны! Не игнорируйте настоящие советы по безопасности при эксплуатации окон и сможете спасти своего ребенка от травм», — напоминают в СК.