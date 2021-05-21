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Происшествия

В Алтайском крае 4-летний мальчик выпал из окна

20 мая в Рубцовске 4-летний мальчик выпал с четвертого этажа, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Следователи напоминают, что с приходом теплой погоды родителям малышей нужно быть очень внимательными.

Окно.
Окно.
CCO.

Мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал. Пострадавшего своевременно госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь.

Чаще всего такие случаи происходят из-за невнимательности родителей.

В ведомстве просят никогда не держать окна открытыми и убрать стоящие рядом все виды мебели, если в доме находится ребенок, не рассчитывать на антимоскитные сетки и установить на окна блокираторы.

По возможности, открывать окна лучше сверху, а не снизу. Также следует защитить их решетками с запорным механизмом.

«Каждый год в России от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны! Не игнорируйте настоящие советы по безопасности при эксплуатации окон и сможете спасти своего ребенка от травм», — напоминают в СК.

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