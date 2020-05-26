В Алтайском крае 30-летний мужчина отметил день рождения и утонул

В Бийском районе на Смоленских карьерах утонул мужчина, который отмечал свое 30-летие в кругу небольшой компании. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Трагедия произошла 25 мая. Взрослые вместе с детьми катались на лодке. После того как она перевернулась, детей спасли из воды очевидцы. Мужчине повезло меньше — он утонул.

На место происшествия вызвали спасателей, операция продолжалась до наступления темноты, но тело так и не нашли. Погибшего мужчину позже обнаружил дайвер.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что 25 мая в Новосибирском водохранилище недалеко от села Заковряшино нашли автомобиль Mitsubishi Montero Sport с водителем. Сообщается, что 65-летний мужчина сел за руль пьяным и съехал в водоем.