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Происшествия

В Алтайском крае 77-летний мужчина убил друга за оскорбительное поведение

Пожилого жителя Рубцовска осудили за убийство друга. Алтайский краевой суд не нашел оснований для изменения обвинительного приговора, пишет прокуратура Алтайского края.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

Все произошло ночью 26 августа 2018 года на кухне одного из домов Рубцовска. Друзья выпивали и потерпевший уронил свой телефон на пол. От удара он разбился. После этого мужчина потребовал друга отдать своей телефон. Получив отказ, он ударил осужденного рукой по лицу и ушел в другую комнату.

Виновного оскорбило такое поведение приятеля. Он, взяв с кухни нож, пошел вслед за потерпевшим и нанес ему 1 удар ножом в область сердца. В результате полученного колото-резанного ранения мужчина скончался, — отмечают в ведомстве.

В судебном заседании подсудимый попытался уйти от ответственности. Он сказал, что нанес удар ножом, защищая себя, действовал в состоянии необходимой обороны. Однако эту версию опровергли. Виновный в суде заявил, что не сожалеет о совершенном преступлении и при похожей ситуации поступил бы так же.

Мужчину приговорили к 8 лет 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

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