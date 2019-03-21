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Происшествия

В Алтайском крае 18-летний парень избил и изнасиловал пенсионерку

Молодого жителя Алейского района будут судить по обвинению в совершении нескольких преступлений, в том числе изнасиловании пожилой женщины, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Наручники.
Наручники.
СС0

По данным следствия, вечером 1 января в одном из сел Алейского района молодой человек пришел в гости к знакомому. Обвиняемый был пьян и избил 70-летнюю женщину, которая была в доме. Также он совершил в отношении пенсионерки насильственные действия сексуального характера. После этого парень приставил к шее своей жертвы нож и стал угрожать убийством, если она обратиться в полицию, затем обвиняемый убежал.

Во время следствия доказали причастность молодого человека к кражам имущества односельчан. Так, в 2016 году из гаража местного жителя он похитил мопед стоимостью 10 тысяч рублей, а летом 2018 года из сарая соседа инструменты на сумму более 6 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия молодой человек признал вину и раскаялся. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

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