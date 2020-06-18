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Происшествия

В Алтайском крае 9-летний пешеход попал под иномарку на перекрестке

В Рубцовске водитель на иномарке сбил 9-летнего ребенка на перекрестке, сообщает vrubcovske.ru.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Авария случилась 13 июня около 12:10 на ул.Р. Зорге. За рулем Mazda Familia был 34-летний водитель.

В момент ДТП ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому перекрестку, перед близко идущим автомобилем, в зоне видимости пешеходного перехода.

Ребенка осмотрели врачи Горбольницы № 1. О наличии у него травм не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка.

11 июня в Барнауле водитель за рулем серо-зеленого автомобиля в кузове «хэтчбэк» сбил мальчика, который ехал на велосипеде. Водитель с места ДТП скрылся.

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