В Алтайском крае 9-летний пешеход попал под иномарку на перекрестке

Авария случилась 13 июня около 12:10 на ул.Р. Зорге. За рулем Mazda Familia был 34-летний водитель.
В момент ДТП ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому перекрестку, перед близко идущим автомобилем, в зоне видимости пешеходного перехода.
Ребенка осмотрели врачи Горбольницы № 1. О наличии у него травм не сообщается.
По факту ДТП проводится проверка.
11 июня в Барнауле водитель за рулем серо-зеленого автомобиля в кузове «хэтчбэк» сбил мальчика, который ехал на велосипеде. Водитель с места ДТП скрылся.