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Происшествия

В Алтайском крае 9-летний ребенок купался с братом и утонул

22 июля в Шипуновском районе утонул 9-летний мальчик, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Ребенок был на водоеме вместе со старшим братом.

Водоем.
Водоем.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Трагедия произошла вечером на озере Круглом у села Нечунаево. Спасатели говорят, что на водоеме часто купаются местные жители, несмотря на то, что место используется как водопой для скота.

Специалисты ГИМС снова напоминают гражданам не оставлять детей без присмотра, а для отдыха выбирать только официально проверенные специалистами пляжи.

Андрей Субочев,
главный государственный инспектор по маломерным судам Алтайского края:

Отсутствие должного контроля — основная причина несчастных случаев с маленькими детьми, это очень важная тема в рамках нашей работы. Важно обратить внимание всех граждан: если видите, что дети без взрослых отдыхают на берегу, не проходите мимо, проведите с ними беседу, объясните опасности водной стихии. В такой ситуации категорически нельзя проявлять равнодушие. Стоит также сказать, что оставление детей без присмотра взрослых — административное правонарушение.

Накануне в районе бывшей пристани села Чесноково в Петропавловском районе рыбаки нашли тело утонувшей молодой женщины.

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