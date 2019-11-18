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Происшествия

В Алтайском крае 17-летняя девушка замерзла насмерть

17 ноября возле одного из сел Кытмановского района с признаками обморожения обнаружено тело молодой девушки. Накануне она была объявлена без вести пропавшей.

Морозы. Снег. Зима.
Морозы. Снег. Зима.
Михаил Хаустов

Предварительно установлено, что погибшая 15 ноября приехала в гости к своей подруге, с которой вместе учатся в колледже.

Девушки проводили время в компании знакомых, после чего между ними произошла ссора. Потерпевшая вышла из дома, после чего ее тело через два дня было обнаружено недалеко от населенного пункта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти несовершеннолетней.

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