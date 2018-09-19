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В Алтайском крае 28-летняя женщина погибла из-за взрыва котла отопления

В Тальменском районе 18 сентября взорвался котел отопления. Погибла хозяйка дома, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Взрыв котла отопления.
Взрыв котла отопления.
СУ СКР по Алтайскому краю.

ЧП произошло вечером в селе Ларичиха. Котел водяного печного отопления взорвался в одном из частных домов. От полученных травм на месте происшествия скончалась 28-летняя женщина.

Очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» пишут, что предположительно в момент взрыва в доме также находились брат погибшей и ее 7-летняя дочь. В беседе с altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю отметили, что в результате ЧП остальные члены семьи не пострадали.

Взрыв котла отопления.
Взрыв котла отопления.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи проводят проверку, назначили проведение судебных экспертиз.

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