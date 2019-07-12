В Алтайском крае 70-летняя женщина утонула, спасая детей

Тело обнаружили в реке в районе села Захарово Рубцовского района. Трагедия произошла во второй половине 9 июля за селом Безрукавка.
Женщина пожертвовала жизнью ради спасения своего внука и соседского мальчика.
С детьми все в порядке.
В реке Алей 11 июля обнаружили тело 70-летней женщины, пишет vrubcovske.ru. Пенсионерка утонула, спасая детей, рассказал источник издания.
Тело обнаружили в реке в районе села Захарово Рубцовского района. Трагедия произошла во второй половине 9 июля за селом Безрукавка.
Женщина пожертвовала жизнью ради спасения своего внука и соседского мальчика.
С детьми все в порядке.
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