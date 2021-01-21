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Происшествия

В Алтайском крае лихач на скорости насмерть сбил мать двух малышей

В райцентре Смоленское Алтайского края 20 января произошло смертельное ДТП, пишет портал «Наш Бийск». На пешеходном переходе автомобиль сбил молодую женщину.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
открытые источники (CC0)

Местная жительница рано утром отвела ребенка в детский сад и отправилась на работу. При переходе по «зебре» на ул. Заводской ее сбил автомобиль.

«Удар был такой силы, что только женская шапка осталась лежать на пешеходном переходе, саму потерпевшую отбросило на несколько метров. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть», — пишет издание.

Известно, что женщине не было и 30 лет, как и ее супругу, который остался один с двумя маленькими детьми.

За рулем автомобиля, по данным источников, был бывший сотрудник полиции, а ныне — работник одной из районных служб.

«Было около 8 часов утра, он опаздывал на работу», — добавили местные журналисты. Вины он якобы не признал.

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