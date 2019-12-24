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Происшествия

В Алтайском крае люди замерзали в сломавшемся рейсовом автобусе

Ночью 24 декабря в Алтайском крае на трассе Романово — Завьялово сломался автобус с пассажирами. Страшных последствий удалось избежать. Поломка произошла в 19 км от пожарной части, рассказали в краевом ГУ МЧС.

Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Настасья Коваленко

Заместитель начальника пожарно-спасательной части № 83 Евгений Пуртов рассказал, что сообщение о ЧП поступило в 4:50. Автобус шел маршрутом из Белокурихи в Яровое.

«Прибыв на место, я обнаружил, что в вышедшем из строя транспортном средстве находятся пять пассажиров и два водителя. На улице было примерно -15 с ветром, отопление не работало, люди замерзали и их нужно было эвакуировать», — рассказал спасатель.

Пожарные доставили пассажиров на завьяловскую автостанцию, где они в тепле дождались другого транспорта. Потом спасатель помог водителям автобуса починить топливный датчик.

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