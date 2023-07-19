В Алтайском крае мать отправили в колонию за долги по алиментам

Женщину признали виновной в неуплате алиментов четырем несовершеннолетним детям еще 23 мая.

Общая сумма задолженности - 1 млн 459 тыс. 512 рублей.

Год назад женщину уже приговаривали к условному сроку на шесть месяцев.

На этот раз суд назначил ей наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Условное осуждение отменили.

Суд. Pixabay.com

Многодетная мать подала апелляцию, указав на чрезмерную суровость приговора и что реальный срок негативно отразится на ее здоровье и материальном положении.

Она просила изменить вид учреждения на колонию-поселение. Прокурор согласился с апелляцией, поскольку женщину судили за преступление небольшой тяжести. Адвокат же просил смягчить наказание

14 июля суд изменил решение и отправил женщину отбывать наказание в колонию-поселение. Срок при этом остался таким же - два года и четыре месяца.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко осудил женщин за стремление строить карьеру. По его мнению, женщинам нужно как можно раньше рожать.