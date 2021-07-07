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Происшествия

В Алтайском крае МЧС во время противопожарного рейда «накрыли» нелегальный детский лагерь

Сотрудники МЧС, проводившие рейд по пожарной безопасности, обнаружили в Солонешенском районе Алтайского края несанкционированный детский лагерь, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС РФ.

МЧС в детском лагере.
МЧС в детском лагере.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На момент приезда сотрудников МЧС в лагере отдыхали 80 детей. Жили они в деревянных одноэтажных и двухэтажных домиках.

Оказалось, что территория в размере 3 га принадлежит руководителю спортивной организации. На летних каникулах здесь проводились три смены отдыха и спортивных сборов. Дети находились в лагере по договоренности родителей.

Несмотря на это, лагерь не входил в реестр учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, сформированный на 2021 год Министерством образования и науки Алтайского края.

«Инспекторы выявили ряд серьезных нарушений: во-первых, объект не проходил проверку межведомственной комиссии по приемке на предмет готовности к эксплуатации; во-вторых, деревянные домики не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; в-третьих, здесь недостаточно первичных средств пожаротушения; в-четвертых, обслуживающий персонал не обучен правилам пожарной безопасности», — рассказали в МЧС.

База находится вблизи реки Ануй, что создаёт дополнительную опасность для отдыхающих детей и подростков.

Собранную информацию о нарушениях отправили в прокуратуру и администрацию Солонешенского района.

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