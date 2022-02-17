В Алтайском крае медики на скорой пострадали в ДТП

Авария произошла перед Бийском. На фото с места видно, что медицинские работники получили травмы.
Подробности ДТП станут известны позднее.
Из-за аварии собралась большая пробка, сообщают в группе «ЧП Бийск».
17 февраля на трассе в Зональном районе Алтайского края УАЗ скорой помощи попал в ДТП, сообщили очевидцы происшествия.
Авария произошла перед Бийском. На фото с места видно, что медицинские работники получили травмы.
Подробности ДТП станут известны позднее.
Из-за аварии собралась большая пробка, сообщают в группе «ЧП Бийск».
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