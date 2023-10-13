В Алтайском крае многодетный отец угрожал убийством жене, которая не может забеременеть

Причинами стали лишний вес женщины и ее невозможность забеременеть.
В ходе очередного конфликта мужчина нанес ей не менее шести ножевых ударов в область головы и не менее пяти ударов по другим частям тела.
На него завели уголовное дело по статье "Угроза убийством". Но вскоре потерпевшая подала ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении супруга.
Судебное разбирательство прекратили, приговор вступил в законную силу.
Ранее девочка, которую изрезали канцелярским ножом, рассказала о нападении.