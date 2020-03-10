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Происшествия

В Алтайском крае молодые люди обчистили вещевой рынок на крупную сумму

Четыре жителя Алтайского края угнали автомобиль и украли одежду с сельского рынка. Часть награбленного полицейским удалось изъять, сообщили в ГУ МВД по краю.

Одежда.
Одежда.
СС0.

Двое жителей Бийска 1998 и 1992 годов рождения и двое барнаульцев 1998 и 1993 года рождения разбили стекло и проникли в припаркованный на одной из улиц села Косиха автомобиль Nissan March. Они разобрали замок зажигания, сомкнули провода и смогли завести двигатель.

На машине злоумышленники поехали на местный рынок. Там молодые люди сломали навесные замки одного из контейнеров, где продавцы хранят товар, и похитили одежды на сумму 50 тысяч рублей. Потом компания села в угнанный автомобиль и уехала в Бийск, где машину удалось продать.

По данным фактам полиция возбудила уголовные дела по статье 158 УК РФ (Кража). Автомобиль и часть похищенных вещей изъяли.

«В настоящее время правоохранители проверяют задержанных на причастность совершения других аналогичных преступлений», — добавили в ведомстве.

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