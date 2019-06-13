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Происшествия

В Алтайском крае молодого человека обвиняют в жестоком убийстве отца

Рубцовчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца и краже его имущества, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Топор.
Топор.
СС0

По данным следствия, в феврале 2019 года ранее судимый мужчина, отбывающий условно-досрочное наказание, поссорился со своим 50-летним отцом. Причиной конфликта стало отсутствие у сына работы и нахождение его на иждивении отца.

«Рассердившись на упреки отца, обвиняемый нанес ему несколько ударов топором по голове, однако, увидев, что потерпевший не умер, добил его множественными ударами ножом в область шеи», — отмечают в ведомстве.

Когда отец скончался, молодой человек похитил из дома бытовую технику и электротовары на общую сумму 40 тыс. рублей, часть которых сдал в ломбард.

Во время следствия обвиняемый признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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