В Алтайском крае мошенник под видом следователя пытался обмануть семью

В селе Солтон мужчина под видом следователя пытался обмануть семью. Сельчане не растерялись и обратились в полицию, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вечером на стационарный телефон семьи позвонил мужчина и сказал, что он следователь. После этого звонивший добавил, что сын сельчан попал в аварию.

Незадолго до этого женщина разговаривала с молодым человеком, он как раз собирался ехать на автомобиле по делам. Сразу же связаться с сыном не удалось — абонент был недоступен.

Злоумышленник начал объяснять пенсионерам, как можно перечислить 10 тысяч рублей через банкомат. Однако вскоре сын перезвонил и рассказал, что с ним все в порядке, а на проводе, скорее всего, мошенники. Родители закончили переговоры с неизвестными не отправили деньги.

Полицейские призывают быть жителей Алтайского края бдительными и не попадаться на уловки мошенников.