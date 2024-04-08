8 апреля
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Происшествия

В Алтайском крае мошенники похитили у мужчины более пяти млн рублей

У жителя Рубцовска мошенники украли более пяти млн рублей, в настоящее время правоохранители устанавливают их личности, сообщает региональный ГУ МВД.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

К правоохранителям обратился мужчина 1969 года рождения, он сообщил, что под предлогом вложения инвестиций в деятельность крупной компании мошенники похитили у него деньги.

Он увидел в сети Интернет заманчивую схему инвестиций. Через некоторое время ему поступил звонок от якобы представителя этой компании, он предложил пострадавшему пройти регистрацию на платформе и вложить некоторую сумму для получения прибыли.

В этих целях мужчина вложил порядка 300 тыс. рублей. Затем продал свой автомобиль и вложил еще 400 тыс. Но этих денег оказалось мало, поэтому он взял кредиты в разных банках общей суммой четыре млн рублей.

Он, следуя указаниям, переводил деньги различными суммами на абонентские номера.

Ранее сообщалось, что жительница Смоленского района потеряла в похожей схеме 4,5 млн рублей.

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