5 апреля
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Происшествия

В Алтайском крае женщина инвестировала более 4 млн рублей в мошенников

В настоящее время правоохранители устанавливают лица похитителей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Жительница Смоленского района обратилась к полицейским, потому что мошенники украли у нее 4,5 млн рублей.

Потерпевшая рассказала, что нашла в интернете рекламу об инвестициях в одной из компаний, перешла по ссылке, прошла регистрацию, указав свои личные данные и оставив номер телефона.

Спустя время ей позвонил неизвестный, он предложил женщине заработать, играя на бирже. Жительница Алтайского края не заподозрила неладное и согласилась. После она стала действовать по инструкции консультанта, так как сама не до конца разобралась, как работает система.

Таким образом женщина отдала мошенникам более 4,5 млн рублей, часть из которых были ее личные накопления, а другая была взята в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края три года получала пособие на несуществующих детей.

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