Жительница Алтайского края три года получала пособие на несуществующих детей

Полицейские Рубцовска задержали женщину, которая в течение трех лет получала пособие на несуществующих детей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что жительница Угловского района получила поддельные документы о рождении двух детей.

Она предоставила их в соцзащиту по городу Рубцовску и Рубцовскому района и начала получать детские пособия. Незаконная деятельность длилась три года.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Общий ущерб оказался более 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали личный кабинет жительницы Алтайского края на Госуслугах.

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