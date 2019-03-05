В Алтайском крае мошенники целенаправленно охотятся на держателей банковской карты «Халва»

За последние две недели в Алтайском крае зарегистрировали 16 случаев краж с банковских карт, совершенных по одной схеме. Источники, близкие к правоохранительным органам, сообщили altapress.ru, что мошенники охотятся именно за банковскими картами «Халва» Совкомбанка.

Потерпевшим звонят неизвестные, которые представляются сотрудниками службы поддержки или службы безопасности одного из банков. Под предлогом увеличения лимита карты, подключения функции «кэшбек» или защиты от мошенников просят продиктовать номер карты и коды, полученные в смс-сообщениях, отмечают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

После этого с карты пропадают деньги. Клиентам банка звонят с телефонов, номера которых точно совпадают с телефонами «горячих линий» банка.

Одной из жертв мошенников стала жительница Барнаула. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности известного банка и пояснил, что у него якобы есть информация, что с карты была попытка снятия средств. Звонивший назвал все анкетные данные потерпевшей и сказал, что они хотят обезопасить ее счет. Затем он продиктовал первые четыре и последние четыре цифры номера карты потерпевшей и попросил назвать полностью номер карты и цифры, указанные на обратной стороне.

Потерпевшая продиктовала данные. После этого ей пришло сообщение о списании 82 тысяч рублей. Другая жительница Барнаула таким же образом потеряла 75 тысяч рублей, бийчанка — 30 тысяч рублей, а рубцовчанин — 32 тысячи рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела и ищут злоумышленников. Жителей региона призывают быть бдительными.