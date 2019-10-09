В Алтайском крае мотоциклист совершил ДТП и убил водителя встречной машины

Жителя Панкрушихинского района приговорили к 8 годам и 10 дням лишения свободы за убийство мужчины, сообщил сайт прокуратуры Алтайского края

Подсудимый управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла, когда разъезжался со встречным автомобилем.

Мотоциклист решил отомстить водителю машины. Догнал его, преградил путь, открыл дверцу кабины и против воли вытащил потерпевшего.

Злоумышленник нанес удары потерпевшему в том числе ногами по голове. Водитель машины получил тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть по неосторожности.

Убедившись, что пострадавший без создания, осужденный похитил у него сотовый телефон.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений. Мужчину осудили по ч.4 ст. 111, ч.1 ст. 158 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).