В Алтайском крае мужчина арендовал квартиры и воровал оттуда телевизоры

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже телевизоров из съемных квартир в Алтайском крае, пишет ГУ МВД России по региону.

К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что на сутки сдавал жилье молодому человеку. Потерпевший ознакомился с документами квартиранта, а после его выселения не нашел в жилище телевизор. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Вскоре задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 29-летний житель Алтайского края. Полицейские установили причастность задержанного еще к трем аналогичным кражам телевизоров из арендуемых квартир. Мужчина пояснил, что похищенное он продавал.

Возбудили уголовное дело по статье о краже. Задержанного оставили под подпиской о невыезде.