В Алтайском крае мужчина из-за невнимательности незаконно вырубил деревья на 170 тысяч рублей

С мая по июнь 35-летний житель села Тюменцево незаконно заготавливал древесину в лесном массиве, расположенном в трех километрах от села Мезенцево
По предварительной информации, во время работ сельчанин спилил дополнительно к разрешенным деревьям еще 15 берез. На их заготовку у мужчины не было разрешения.
Полицейские возбудили уголовное дело, сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила более 170 тысяч рублей.
У мужчины изъяли грузовик ЗиЛ, бензопилу и древесину. Сельчанин признал свою вину и рассказал, что срубил деревья из-за своей невнимательности.