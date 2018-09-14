В Алтайском крае мужчина из-за невнимательности незаконно вырубил деревья на 170 тысяч рублей

Жителя села Тюменцево задержали за незаконную рубку берез. Сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С мая по июнь 35-летний житель села Тюменцево незаконно заготавливал древесину в лесном массиве, расположенном в трех километрах от села Мезенцево

По предварительной информации, во время работ сельчанин спилил дополнительно к разрешенным деревьям еще 15 берез. На их заготовку у мужчины не было разрешения.

Полицейские возбудили уголовное дело, сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила более 170 тысяч рублей.

У мужчины изъяли грузовик ЗиЛ, бензопилу и древесину. Сельчанин признал свою вину и рассказал, что срубил деревья из-за своей невнимательности.