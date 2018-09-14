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В Алтайском крае мужчина из-за невнимательности незаконно вырубил деревья на 170 тысяч рублей

Жителя села Тюменцево задержали за незаконную рубку берез. Сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Бензопила.
Бензопила.
открытые источники (CC0)

С мая по июнь 35-летний житель села Тюменцево незаконно заготавливал древесину в лесном массиве, расположенном в трех километрах от села Мезенцево

По предварительной информации, во время работ сельчанин спилил дополнительно к разрешенным деревьям еще 15 берез. На их заготовку у мужчины не было разрешения.

Полицейские возбудили уголовное дело, сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила более 170 тысяч рублей.

У мужчины изъяли грузовик ЗиЛ, бензопилу и древесину. Сельчанин признал свою вину и рассказал, что срубил деревья из-за своей невнимательности.

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