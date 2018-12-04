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Происшествия
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В Алтайском крае мужчина избил и пытался изнасиловать ребенка

В Новоалтайске утром 3 декабря мужчина избил и пытался изнасиловать девочку, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Пользователи сообщают, что все произошло около 8 утра на пересечении улиц Максима Горького и Ленина. Очевидцы описали нападавшего и опубликовали его фоторобот

Подозреваемый в нападении на ребенка.
Подозреваемый в нападении на ребенка.
vk.com/incident22

Приметы подозреваемого:

  • на вид 20−30 лет,
  • рост 165−175 см,
  • среднего или плотного телосложения,
  • на лице щетина,
  • возможно, борода или усы, цвет русый, возможно, седой или рыжий,
  • русые брови.

Был одет:

  • вязаная шапка черного цвета с рисунком в виде галочки белого цвета,
  • черная матерчатая грязная куртка, сильно поношенная.

В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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