В Алтайском крае мужчина избил нового знакомого и оставил умирать на улице

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Новоалтайска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине, который впоследствии скончался, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером в октябре 2018 обвиняемый возле своего дома встретил незнакомца, который попросил помочь разобраться с мобильным телефоном. В качестве благодарности новый знакомый предложил вместе выпить в кафе, но обвиняемый пригласил его к себе домой.

Во время употребления алкоголя мужчины поссорились из-за того, что новый приятель попросил пригласить в их компанию несовершеннолетних девушек. Во время конфликта хозяин дома несколько раз ударил мужчину по голове, а затем волоком вытащил из дома и оставил на дороге. Вскоре потерпевший скончался, а утром его нашли на проезжей части.

Во время расследования уголовного дела обвиняемый вину признал, но утверждал, что умысла на причинение смерти потерпевшему не было. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.