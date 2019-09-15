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Происшествия

В Алтайском крае мужчина насмерть сбил пешехода и уехал

В Рубцовске ночью 15 сентября автомобиль Toyota сбил пешехода. Водитель уехал с места аварии, но вскоре его задержали, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Автомобиль. Водитель. Руль.
Автомобиль. Водитель. Руль.
СС0

Предварительно установлено, что ДТП произошло около 00:40 минут в районе дома 103 по улице Октябрьская. Автомобиль Toyota Mark II сбил 57-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В течение получала полицейские задержали автомобилиста. Им оказался 29-летний мужчина. В ведомстве отмечают, что он был трезвым.

Полицейские проводят доследственную проверку.

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