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Происшествия
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В Алтайском крае мужчина поссорился с братом и забил его до смерти

Жителя Кулундинского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью старшему брату. Потрепавший скончался от полученных травм, пишет СУ СКР по региону.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
pixabay.com

По данным следствия, ночью 1 октября 2018 года 27-летний обвиняемый выпивал дома в компании родственников и знакомых. Мужчина поссорился со старшим братом, со значительной силой ударил его руками и ногами в область грудной клетки и головы.

Через несколько часов от полученных телесных повреждений 31-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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