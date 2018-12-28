В Алтайском крае мужчина поссорился с братом и забил его до смерти

По данным следствия, ночью 1 октября 2018 года 27-летний обвиняемый выпивал дома в компании родственников и знакомых. Мужчина поссорился со старшим братом, со значительной силой ударил его руками и ногами в область грудной клетки и головы.
Через несколько часов от полученных телесных повреждений 31-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы.
Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.