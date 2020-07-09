В Алтайском крае мужчина с орлом на груди насмерть забил парня табуреткой

В тот день компания знакомых распивала спиртное. В ходе возникшего конфликта подозреваемый стал избивать знакомого, в том числе табуретом. От полученных травм 22-летний мужчина скончался на следующий день в больнице.
Подозреваемому с места преступления удалось скрыться.
Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о разыскиваемом, сообщить о его местонахождении по телефонам 8 (38553) — 2−02−37 или 128.
Приметы:
- Маслов Роман Арманович,
16.11.1988года рождения, гражданин РФ, уроженец Барнаула Алтайского края,
- на вид 20−25 лет,
- среднего телосложения,
- рост 175−185 см,
- волосы черные средней длины,
- внешне похож на лицо кавказской национальности, носит короткую бороду и усы.
Особые приметы:
- на указательном пальце левой кисти имеет шрам длиной примерно 1 см,
- справа на животе имеется шрам от аппендоктомии длиной примерно 6 см,
- на груди татуировка в виде орла.