В Алтайском крае мужчина с орлом на груди насмерть забил парня табуреткой

Вечером 27 июня в одном из домов Алейска произошло убийство. Виновник с места скрылся. По подозрению проходит житель Барнаула, похожий на кавказца.

В тот день компания знакомых распивала спиртное. В ходе возникшего конфликта подозреваемый стал избивать знакомого, в том числе табуретом. От полученных травм 22-летний мужчина скончался на следующий день в больнице.

Подозреваемому с места преступления удалось скрыться.

Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о разыскиваемом, сообщить о его местонахождении по телефонам 8 (38553) — 2−02−37 или 128.

Приметы:

Маслов Роман Арманович , 16.11.1988 года рождения , гражданин РФ , уроженец Барнаула Алтайского края,

года рождения гражданин РФ уроженец Барнаула Алтайского края, на вид 20−25 лет,

среднего телосложения,

рост 175−185 см,

волосы черные средней длины,

внешне похож на лицо кавказской национальности , носит короткую бороду и усы.

Особые приметы: