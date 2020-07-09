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Происшествия

В Алтайском крае мужчина с орлом на груди насмерть забил парня табуреткой

Вечером 27 июня в одном из домов Алейска произошло убийство. Виновник с места скрылся. По подозрению проходит житель Барнаула, похожий на кавказца.

Следователи ищут подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.
Следователи ищут подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.
altai-krai.sledcom.ru

В тот день компания знакомых распивала спиртное. В ходе возникшего конфликта подозреваемый стал избивать знакомого, в том числе табуретом. От полученных травм 22-летний мужчина скончался на следующий день в больнице.

Подозреваемому с места преступления удалось скрыться.

Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о разыскиваемом, сообщить о его местонахождении по телефонам 8 (38553) — 2−02−37 или 128.

Приметы:

  • Маслов Роман Арманович, 16.11.1988 года рождения, гражданин РФ, уроженец Барнаула Алтайского края,
  • на вид 20−25 лет,
  • среднего телосложения,
  • рост 175−185 см,
  • волосы черные средней длины,
  • внешне похож на лицо кавказской национальности, носит короткую бороду и усы.

Особые приметы:

  • на указательном пальце левой кисти имеет шрам длиной примерно 1 см,
  • справа на животе имеется шрам от аппендоктомии длиной примерно 6 см,
  • на груди татуировка в виде орла.
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