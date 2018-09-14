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В Алтайском крае мужчина случайно застрелил приятеля на охоте

Жителя Шипуновского района признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчина застрелил знакомого из ружья, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Ружье в руках.
Ружье в руках.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Следствие и суд установили, что вечером 23 сентября 2017 года рядом с селом Урлапово Шипуновского района охотились мужчины. Один из них изменил оговоренную траекторию движения для загона лося.

Услышав шорох в предполагаемой стороне движения зверя, обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья, — отмечают в ведомстве.

Потерпевший скончался по дороге в больницу.

После случившегося злоумышленник рассказал, что ружье во время случайного падения ударилось о землю, поэтому и произошел выстрел. Однако следователи с помощью экспертов опровергли эту версию.

Обвиняемый изменил свою версию и признался в содеянном. Суд приговорил его к 1 году ограничения свободы.

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