В Алтайском крае мужчина так увлекся поиском грибов, что потерял машину

3 сентября житель Быстроистокского района обратился в полицию. Он сообщил сотрудникам, что пока он собирал грибы в лесном массиве, его автомобиль марки «Тойота RAW4» угнали.
Однако мужчина не смог указать точное место, где оставил машину.
Правоохранители установили, что мужчина приехал за грибами, и так увлекся их сбором, что отошел в глубь леса, и не заметил, как заблудился. Через час ему удалось выйти на дорогу, но место стоянки он потерял.
Автомобиль был закрыт на замок, сигнализация отсутствовала, в машине находились все документы, в том числе удостоверяющие личность данного гражданина.
Сотрудники полиции вместе с односельчанами отправились на поиски иномарки. Транспортное средство удалось в течение суток разыскать и вернуть хозяину.