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Происшествия

В Алтайском крае мужчина так увлекся поиском грибов, что потерял машину

Житель Быстроистокского района оправился в лес на личном автомобиле, чтобы собрать грибы. А потом на смог найти свою машину, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Осень. Мужчина в лесу.
Осень. Мужчина в лесу.
СС0

3 сентября житель Быстроистокского района обратился в полицию. Он сообщил сотрудникам, что пока он собирал грибы в лесном массиве, его автомобиль марки «Тойота RAW4» угнали.

Однако мужчина не смог указать точное место, где оставил машину.

Правоохранители установили, что мужчина приехал за грибами, и так увлекся их сбором, что отошел в глубь леса, и не заметил, как заблудился. Через час ему удалось выйти на дорогу, но место стоянки он потерял.

Автомобиль был закрыт на замок, сигнализация отсутствовала, в машине находились все документы, в том числе удостоверяющие личность данного гражданина.

Сотрудники полиции вместе с односельчанами отправились на поиски иномарки. Транспортное средство удалось в течение суток разыскать и вернуть хозяину.

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