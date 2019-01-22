В Алтайском крае мужчина убил гостя, который матерился в присутствии женщины

Следственный комитет передал в суд дело 28-летнего жителя одного из сел Бийского района. Его обвиняют в том, что в ноябре 2018 года он убил мужчину, который нецензурно выражался в присутствии знакомой женщины, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Убийство произошло 6 ноября ночью в помещении летней кухни на территории усадьбы дома обвиняемого. По версии следствия, между хозяином дома и гостем, которые были пьяны, произошла ссора.

Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове и туловищу, потом порезал ему шею и перенес мужчину на территорию усадьбы, где оставил лежать на заснеженной земле при низкой температуре воздуха.

29-летний мужчина скончался от общего переохлаждения организма.

Также следователи установили, что обвиняемый причастен к краже с территории усадьбы местной жительницы металлической банной печи с баком под воду.