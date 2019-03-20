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Происшествия

В Алтайском крае мужчина ударил знакомого молотком и хотел отравить газом

Жителя Алтайского края обвиняют в покушении на убийство односельчанина, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Молоток.
Молоток.
Михаил Хаустов

По данным следствия, в конце декабря 2018 года в одном из сел Целинного района произошел конфликт между двумя местными жителями. Односельчанин обвинил знакомого в проколе колес машины.

В ведомстве сообщают, что после этого из-за неправомерных обвинений мужчина решил отомстить. Он пришел в дом обидчика и минимум 10 раз ударил его молотком по голове, потерпевший потерял сознание. Затем обвиняемый открыл газовые конфорки, газовый баллон и скрылся. Медиков вызвала соседка потерпевшего, он выжил.

Во время расследования уголовного дела мужчина не признал сою вину, но следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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