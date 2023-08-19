В Алтайском крае мужчина уехал из дома на машине и пропал

По информации отряда, 62-летний Тарасов Николай Александрович пропал в селе Смоленское в Смоленском районе.
17 августа он уехал на автомобиле LADA Priora черного цвета в неизвестном направлении и с тех пор так и не вернулся домой.
Неизвестно, в какой одежде был пропавший. Его приметы: рост 175, среднее телосложение, русые с сединой волосы, карие глаза.
Пропал мужчина
Поисковый отряд "Лиза Алерт"
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.