19 августа
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Происшествия

В Алтайском крае мужчина уехал из дома на машине и пропал

В Алтайском крае разыскивают мужчину, который уехал в неизвестном направлении 17 августа и с тех пор не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

По информации отряда, 62-летний Тарасов Николай Александрович пропал в селе Смоленское в Смоленском районе.

17 августа он уехал на автомобиле LADA Priora черного цвета в неизвестном направлении и с тех пор так и не вернулся домой.

Неизвестно, в какой одежде был пропавший. Его приметы: рост 175, среднее телосложение, русые с сединой волосы, карие глаза.

Пропал мужчина
Пропал мужчина
Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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