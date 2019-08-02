В Алтайском крае мужчина выпрыгнул из «скорой» и разбился

ЧП произошло около двух часов ночи 2 августа. Подробности случившегося еще выясняются.
В СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.
В Камне-на-Оби из автомобиля «скорой помощи» выпрыгнул 45-летний мужчина, пишут «Каменские известия». От полученных травм мужчина скончался на месте.
ЧП произошло около двух часов ночи 2 августа. Подробности случившегося еще выясняются.
В СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.
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