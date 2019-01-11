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Происшествия
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В Алтайском крае мужчина задушил сожительницу и закопал тело в кладовке

В Алтайском крае 56-летнего жителя Павловского района обвиняют в убийстве сожительницы, пишет СУ СКР по региону.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

По данным следствия, утром 17 декабря 2018 года пьяный обвиняемый поссорился с сожительницей из-за ревности. Мужчина задушил потерпевшую фрагментом ткани. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он выкопал яму в кладовой дома, куда сбросил тело женщины, присыпав землей и прикрыв досками.

Родственники потерпевшей подали заявление о ее пропаже 3 января, правоохранители начали доследственную проверкум и вскоре обнаружили тело женщины.

Изначально обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение, ссылаясь на то, что женщина покончила жизнь самоубийством. Однако эту версию опровергли следователи. Известно, что ранее мужчина был судим за за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за убийство сожителя матери.

Правоохранители продолжают расследование.

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