В Алтайском крае мужчина задушил сожительницу и закопал тело в кладовке

По данным следствия, утром 17 декабря 2018 года пьяный обвиняемый поссорился с сожительницей из-за ревности. Мужчина задушил потерпевшую фрагментом ткани. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он выкопал яму в кладовой дома, куда сбросил тело женщины, присыпав землей и прикрыв досками.
Родственники потерпевшей подали заявление о ее пропаже 3 января, правоохранители начали доследственную проверкум и вскоре обнаружили тело женщины.
Изначально обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение, ссылаясь на то, что женщина покончила жизнь самоубийством. Однако эту версию опровергли следователи. Известно, что ранее мужчина был судим за за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за убийство сожителя матери.
Правоохранители продолжают расследование.