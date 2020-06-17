В Алтайском крае мужчина заживо сжег мать

42-летний житель Мамонтовского района поругался с матерью, когда увидел ее в гостях у знакомого на застолье. Мужчина в ярости решил ее сжечь.

По данным следствия и суда, в феврале в одном из сел Мамонтовского района осужденный пришел в дом односельчанина, где увидел свою мать, распивающую спиртное.

Мужчина присоединился к застолью и через некоторое время между родственниками произошла ссора. Мужчина взял пластиковую бутылку с дизельным топливом и облил свою 59-летнюю мать, а затем поджег ее.

От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении, сообщили в региональном следкоме.

Мужчина свою вину признал частично. Он утверждал, что не желал смерти матери и после поджога пытался ее спасти, но эту версию опровергли доказательства.

Суд назначил поджигателю 15 лет колонии строгого режима.