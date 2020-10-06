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Происшествия

В Алтайском крае мужчину насмерть сбил поезд

В Алтайском крае на перегоне Озерки — Цаплино электропоезд сбил 46-летнего мужчину, сообщили в управлении полиции на транспорте по СФО.

Железная дорога.
Железная дорога.
СС0

Мужчина шел по колее железнодорожного пути и не реагировал на предупреждающие сигналы поезда. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее 45-летний житель Барнаула попал под поезд на ж/д перегоне Южный-Штабка.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что у железной дороги нужно снимать наушники и капюшоны, а нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии опьянения повышает риск происшествий, травмирования и смертельных случаев.

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