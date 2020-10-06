В Алтайском крае мужчину насмерть сбил поезд

Мужчина шел по колее железнодорожного пути и не реагировал на предупреждающие сигналы поезда. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
Сотрудники Алтайского линейного управления МВД устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее 45-летний житель Барнаула попал под поезд на ж/д перегоне Южный-Штабка.
Сотрудники транспортной полиции напоминают, что у железной дороги нужно снимать наушники и капюшоны, а нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии опьянения повышает риск происшествий, травмирования и смертельных случаев.