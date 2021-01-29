В Алтайском крае мужчину придавило во дворе снежной лавиной

На месте работали спасатели и сотрудники полиции. Из-под завала им удалось извлечь мужчину 1974 года рождения. Он находился в бессознательном состоянии, его отвезли в больницу. Происшествие закончилось без видимых телесных повреждений.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям о мерах безопасности при сходе льда и снега с крыш домов:
- при обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение;
- при обнаружении оборванного снегом электропровода, свисающего с крыши, ни в коем случае не касайтесь его и держитесь на безопасном расстоянии не ближе 8 метров. Немедленно сообщите об обрыве в обслуживающую организацию или в единую дежурную диспетчерскую службу. До прибытия аварийной бригады не подпускайте к оборванному проводу прохожих, особенно детей.
- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
- также не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. В случае если все же сосулька упала и повредила ваш автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред.
- если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо незамедлительно вызвать «скорую помощь».