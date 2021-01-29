В Алтайском крае мужчину придавило во дворе снежной лавиной

В Советском районе Алтайского края мужчину придавило снежной массой высотой два метра, которая упала с крыши двухэтажного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На месте работали спасатели и сотрудники полиции. Из-под завала им удалось извлечь мужчину 1974 года рождения. Он находился в бессознательном состоянии, его отвезли в больницу. Происшествие закончилось без видимых телесных повреждений.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям о мерах безопасности при сходе льда и снега с крыш домов: