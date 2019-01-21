В Алтайском крае мужчину проверяли на штрафы, а нашли наркотики

Алтайские полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков, пишет ГУ МВД России по региону.

Все произошло в селе Новые Зори у здания полиции. Правоохранители проверяли мужчину на наличие неоплаченных штрафов. В этот момент из-под верхней одежды сельчанина выпал пакет, наполненный веществом растительного происхождения. Эксперты выяснили, что это марихуана массой 246 граммов.

Сельчанин пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на окраине населенного пункта для собственного потребления, — отмечают в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело. Сельчанину грозит лишение свободы от 3 до 10 лет. Известно, что ранее мужчина был судим за кражи.

Напомним, ранее на улице в Алтайском крае задержали парня с пакетом наркотиков на спине.