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Происшествия

В Алтайском крае мужчину убило упавшим деревом в лесу

В лесничестве Волчихинского района дерево рухнуло на работника, занимавшегося заготовкой леса, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

В лесу.
В лесу.
СС0

В нарушение правил безопасности и инструкции по охране труда, вальщик леса не убедился, что его помощник ушел из опасной зоны, и повалил дерево.

Оно зацепило работника, причинив серьезные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, идет сбор и закрепление доказательств.

Ранее следственный отдел возбудил уголовное дело после того, как дерево рухнуло и насмерть придавило 59-летнего мужчину.

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