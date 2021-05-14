В Алтайском крае мужчину убило упавшим деревом в лесу

В нарушение правил безопасности и инструкции по охране труда, вальщик леса не убедился, что его помощник ушел из опасной зоны, и повалил дерево.
Оно зацепило работника, причинив серьезные травмы.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, идет сбор и закрепление доказательств.
Ранее следственный отдел возбудил уголовное дело после того, как дерево рухнуло и насмерть придавило 59-летнего мужчину.