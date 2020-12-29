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Происшествия

В Алтайском крае на границе остановили элитное авто в угоне

Пограничники на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» в Третьяковском районе остановили иностранца, который пытался вывезти из России дорогой автомобиль, числящийся в угоне.

На границе остановили легковой автомобиль, числящийся в угоне.
На границе остановили легковой автомобиль, числящийся в угоне.
пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона предъявил документы на BMW 530i xDrive 2019 года выпуска, стоимостью около 4 млн рублей, на котором планировал выехать из России.

«Однако, при проверке документов установлено, что данное транспортное средство принадлежит компании ООО „БМВ ЛИЗИНГ“ на условиях лизинга, которая не давала разрешение на его вывоз из России», — рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Алтайскому краю.

На элитный автомобиль за день до его появления в поле зрения пограничников поступила ориентировка как на числившегося в угоне, добавили в ведомстве.

Спустя два дня через этот же пункт пропуска в Казахстан другой иностранец аналогичным образом пытался вывезти Toyota RAV, который также числился в угоне и находился в лизинге у компании «Логос».

Оба автомобиля и их «владельцев» передали полиции. Возбуждены уголовные дела.

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