В Алтайском крае на пожаре погибли две женщины

Ночью 26 марта спасателям поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия пожарных крыша дома горела открытым огнем на площади около 40 кв. м.
Открытое горение удалось ликвидировать спустя час. В результате погибли две женщины, они отравились продуктами горения. Также пострадал ребенок, которого госпитализировали в Тальменскую центральную районную больницу.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в торговом здании Рубцовска.
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