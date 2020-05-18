В Алтайском крае на реке пропал подросток

В селе Бураново Тогульского района на Чумыше днем 17 мая пропал 13-летний подросток, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Компания отдыхала без присмотра взрослых. Как рассказал местный житель, вечером дети прибежали к нему и сказали, что пропал их товарищ.

На место прибыли сотрудники оперативно-следственной группы и местной администрации. В поисках участвовало 24 человека, 8 единиц техники, из них 3 плавсредства.

Поисковая группа обследовала 200 метров береговой линии и около 50 метров водной поверхности реки, но ребенка не нашли. Группировка продолжает поисковые работы.

На помощь выдвинулись группы водолазов краевого управления ГОЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае и Западно-Сибирского поисково спасательного отряда МЧС России имени Зюкова.

Следователи начали проверку.