В Алтайском крае на трассе автомобиль слетел в кювет

Люди смогли выбрать. Им помогли водители, которые ехали мимо.
На место приехала скорая помощь.
Ранее сообщалось, что серьезная авария с переворотом произошла в Барнауле.
На трассе Барнаул — Бобровка автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщает участница сообщества «Инцидент Барнаул».
Люди смогли выбрать. Им помогли водители, которые ехали мимо.
На место приехала скорая помощь.
Ранее сообщалось, что серьезная авария с переворотом произошла в Барнауле.
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