В Алтайском крае на трассе сгорел школьный автобус. Детей эвакуировали

ЧП с «Газелью» Целинной СОШ № 1 произошло на дороге с. Целинное — с. Верх-Марушка. Автомобиль горел открытым пламенем.
«В машине находились пятеро ребятишек, учащихся 10−11 классов. Дети экстренно эвакуированы, не пострадали, доставлены в настоящее время домой», — отмечают в прокуратуре.
В сообществе Инцидент Барнаул опубликовали видео с места пожара.
Прокуратура проводит проверку по факту ЧП. Также о доследственной проверке сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Ранее, 11 декабря, в Ребрихинском районе Алтайского края полностью сгорел пассажирский автобус, направлявшийся в село Ворониха.