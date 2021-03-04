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4 марта
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Происшествия

В Алтайском крае на трассе сгорел школьный автобус. Детей эвакуировали

В Целинном районе Алтайского края сгорел школьный автобус, который перевозил пятерых старшеклассников, сообщает прокуратура. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия.

Пожар на трассе в Целинном районе.
Пожар на трассе в Целинном районе.
Инцидент Барнаул

ЧП с «Газелью» Целинной СОШ № 1 произошло на дороге с. Целинное — с. Верх-Марушка. Автомобиль горел открытым пламенем.

«В машине находились пятеро ребятишек, учащихся 10−11 классов. Дети экстренно эвакуированы, не пострадали, доставлены в настоящее время домой», — отмечают в прокуратуре.

В сообществе Инцидент Барнаул опубликовали видео с места пожара.

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП. Также о доследственной проверке сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее, 11 декабря, в Ребрихинском районе Алтайского края полностью сгорел пассажирский автобус, направлявшийся в село Ворониха.

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