В Алтайском крае на железной дороге произошел пожар

На перегоне Тягун — Аламбай в Алтайском крае вечером 4 октября загорелась путевая машина, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

На место отправили пожарные поезда станций Алтайская и Белово, а также три пожарных расчета МЧС. В результате инцидента никто не пострадал и огонь ликвидировали.

Из-за ЧП на час задержался пригородный поезд № 6225 Аламбай — Барнаул, но вскоре движение на железной дороге восстановили в полном объёме. Все поезда идут по расписанию.

Причины происшествия уточняются.

Путевые машины — специальный подвижной состав, предназначенный для сооружения верхнего строения пути при строительстве и реконструкции железных дорог.