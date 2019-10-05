В Алтайском крае на железной дороге произошел пожар

На место отправили пожарные поезда станций Алтайская и Белово, а также три пожарных расчета МЧС. В результате инцидента никто не пострадал и огонь ликвидировали.
Из-за ЧП на час задержался пригородный поезд № 6225 Аламбай — Барнаул, но вскоре движение на железной дороге восстановили в полном объёме. Все поезда идут по расписанию.
Причины происшествия уточняются.
Путевые машины — специальный подвижной состав, предназначенный для сооружения верхнего строения пути при строительстве и реконструкции железных дорог.