В Алтайском крае руководителей двух филиалов ДСУ подозревают во взятках

Следком возбудил уголовные дела в отношении начальника и замначальника двух филиалов Северо-Западного дорожно-строительного управления. Оба проходят по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По данным следствия, начальник филиала «Немецкий» с ноября 2015 года по март 2017 года получил взятку в размере около 25 тыс. рублей от представителя одной из барнаульских компаний.

За эти деньги он должен был оформить приобретение товаров для филиала без процедуры госзакупки.

Заместитель начальника Славгородского филиала этого же предприятия с сентября по октябрь 2018 года неоднократно получал взятки на общую сумму более 129 тыс. рублей от частной компании.

Деньги переводились на банковские счета подозреваемого за предоставление спецтехники филиала в пользование компании без заключения договорных отношений и оприходования денежных средств в кассу предприятия.

В обоих случаях оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Алтайскому краю.